المديرية العامة للأمن التركي تنظم دورة تدريبة للشرطة الكينية

قدمت المديرية العامة للأمن التركي دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم والإرهاب للشرطة الكينية، بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا". وقد أتمت المهمة اليوم.

وجرت الدورة في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تلقى المشاركون على مدى أسبوع كامل، دروسا خاصة حول أحدث الطرق في مجال مكافحة الجرائم والإرهاب.

وعقب إتمام الدورة، تسلم عناصر الشرطة الكينية شهادات التخرج، في حفل حضره سفير أنقرة لدى نيروبي أحمد جميل ميرأوغلو، ومنسق برنامج "تيكا" في نيروبي إمرة يوكسك، وعدد من المسؤولين وعناصر الشرطة.

وقال يوكسك في تصريح للأناضول، إن تركيا ستواصل إجراء الدورات للشرطة الكينية وفق احتياجاتها وطلباتها.

وأشار إلى أن تركيا وكينيا تواصلان مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجرائم المنظمة.

من جانبه، قال رئيس المفتشين الكيني، ويلماه بينساري ميروبا، المشارك في الدورة، إنه تلقى "معلومات مفيدة جدا خلال الدورة، خاصة في مجال مكافحة التهريب".

بدوره، أعرب الشرطي نجانيغا سيمون، عن بالغ شكره لتركيا جراء الدعم الذي تقدمه لبلاده.