ترحيب تركي بإدراج بريطانيا تنظيمين تابعين لمنظمة بي كا كا على لائحة الإرهاب

رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار بريطانيا إدراج تنظيمي "TAK" و"HPG" التابعين لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، على لائحة التنظيمات الإرهابية لديها.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في رده على سؤال خطي وجهته له الأناضول بهذا الشأن، اليوم.

وذكر أقصوي أن وزارة الداخلية البريطانية أعلنت الجمعة إدارج "TAK" و"HPG"، وهما امتداد "بي كا كا" الإرهابية على لائحة الإرهاب، معربا عن ترحيبه بذلك.

وأكد أن "بي كا كا" الإرهابية تلجأ إلى استخدام ألقاب وأسماء مختلفة من أجل التهرب من تحمل مسؤولية الهجمات الغادرة التي تطال المدنيين، والتستر على أعمالها الإرهابية.

ودعا أقصوي حلفاء تركيا الآخرين والاتحاد الأوروبي، إلى الاقتداء ببريطانيا، وتحديث أسماء التنظيمات على لائحة الإرهاب لديها، لضرورات التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن إدراج التنظيمين على لائحة التنظيمات الإرهابية جاء بعد مصادقة البرلمان عليه.

ويفرض القانون البريطاني عقوبة بالسجن تصل إلى 10 أعوام على المنتمين للتنظيمات المحظورة وعلى الذين يدعمونها.

ويشكل تنظيم "TAK" الإرهابي الجناح الناشط لمنظمة "بي كا كا" في المدن، و"HPG" جناحها الناشط في الأرياف.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تصف "TAK" بأنه امتداد لمنظمة "بي كا كا"، في حين يعتبره الاتحاد الأوروبي تنظيما مختلفا عن "بي كا كا".