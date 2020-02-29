رئيس وزراء المجر: نرغب بالاستماع إلى أردوغان حول آفاق أزمة الهجرة

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الجمعة، عن عقد قمة تجمع دول مجموعة فيشغراد وتركيا لبحث أزمة الهجرة في نهاية شهر آذار مارس المقبل.

وقال أوربان، في تصريحات له خلال كلمته الأسبوعية المذاعة: "الاتحاد الأوروبي سيعقد قمته نهاية مارس/أذار المقبل، وسيتناول خلالها أزمة الهجرة، لكننا سنعقد قبلها قمة تجمع دول مجموعة فيشغراد وتركيا لبحث الأزمة ذاتها".

وأضاف أوربان قائلاً: "نعم ستعقد مجموعة فيشغراد قمة مع تركيا، إذ تحدونا رغبة لنسمع بأنفسنا من الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) ما يمكن أن نواجهه خلال السنوت المقبلة (بخصوص اللاجئين)".

ومجموعة فيشغراد أو (v4) هي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهي التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا وهي جميعاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتهدف المجموعة لتعزيز التعاون في المجال العسكري، والثقافي، والاقتصادي، والطاقة فيما بين الدول الأعضاء بالإضافة لتعزيز تكاملها الأوروبي.

وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أنه إذا كان فيروس "كورونا الجديد" يشكل الأجندة الرئيسية للعالم أجمع، فإن أزمة المهاجرين تبقى هي الأبرز، لافتًا إلى استمرار تدفق اللاجئين على مسار توجد به المجر.

وشدد على أن بلاده لديها القدرة الكافية على وقف تدفق المهاجرين عند الحدود.