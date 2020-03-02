أردوغان محذراً أوروبا: لن نغلق حدودنا أمام المهاجرين الراغبين في المغادرة

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول القارة الأوروبية من تدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين نحو أراضيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا السياق: "منذ فتح حدودنا أمام اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الأوروبية مئات الآلاف وسيصل هذا العدد إلى الملايين".

وأشار أردوغان إلى تلقيه العديد من الاتصالات الهاتفية من قادة أوروبيين يعبرون عن قلقهم من قيام تركيا بفتح حدودها أمام المهاجرين الراغبين في المغادرة إلى أوروبا، مضيفاً أن تركيا لن تغلق حدودها أمام المهاجرين.

وأكد الرئيس أن بلاده عازمة على عدم تحمل عبء مستدام لملايين اللاجئين على حدودها والفارين من النظام الظالم والمنظمات الإرهابية.

وأوضح أن تركيا تكافح في سوريا من أجل أمن أراضيها وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين.

وتابع قائلا: "كبّدنا النظام السوري أكبر خسارة في تاريخه، وخسائر النظام البشرية والمادية حتى الآن ما هي إلا بداية".

وأردف: "سنؤكد لهؤلاء الغافلين على أننا دولة كبيرة لا تنحني ولو قُطع رأسنا، وأقول لروسيا وإيران مجددا، ليست لتركيا أي مشكلة معكما في سوريا".

وأكد الرئيس التركي أن قوات النظام السوري سيكون مصيرها الهلاك في حال لم تنسحب إلى الحدود التي وضحتها تركيا.

واستطرد قائلا: "منزعجون من تدهور الأوضاع في سوريا إلى هذه الدرجة، والنظام هو المسؤول عمّا آلت إليه الأمور".

ولفت إلى أن تقارير اللجنة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أظهرت ارتكاب النظام السوري جرائم حرب باستهدافه المدنيين والمنظمات الطبية.

وأشار إلى أن تركيا لا تعتمد في كفاحها على دولة أو مؤسسة معينة، بل تعتمد على إمكاناتها وقدراتها وسواعد جنودها وشجاعتهم.