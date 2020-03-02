الجيش التركي يحيد 32 إرهابيا من "بي كا كا" شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 32 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام" من الجهة الجنوبية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية على موقعها الرسمي في تويتر.

وفي 9 أكتوبر 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا وقع في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.