"العدالة والتنمية" التركي: سوريا ملك للسوريين وليس للأسد

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن سوريا هي ملك للسوريين وليس للأسد.

وذكر جليك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أنه لا توجد أي قاعدة تبرر عدوان النظام السوري.

وأضاف أن عدم إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وعدم التزام الحلفاء بتعهداتهم، كانا سببا في تعرض 4 ملايين شخص للظلم، في إشارة إلى سكان إدلب.

وأردف: "إلى جانب سياستنا الداعمة لوحدة أراضيها فإننا نرى أن سوريا هي ملك للسوريين وليس للأسد".

وحول قضية المهاجرين غير النظاميين على الحدود التركية اليونانية، قال جليك: "إطلاق اليونان قنابل الغاز والصوتية على المهاجرين وقتلها أحدهم يعد نهجًا غير إنساني".