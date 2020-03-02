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المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة يزوران أنقرة اليوم

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 02.03.2020 12:02
آخر تحديث في 02.03.2020 12:07
مبعوث ترامب الخاص إلى سوريا جيمس جيفري مبعوث ترامب الخاص إلى سوريا جيمس جيفري

يعتزم وفد أمريكي رفيع إجراء زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين، أنه من المنتظر أن يصل الوفد الأمريكي إلى أنقرة، مساء اليوم.

ويضم الوفد الأمريكي مبعوث ترامب الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت.

وسيعقد الوفد الأمريكي لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا.

كما يتوقع أن يلتقي الوفد الأمريكي خلال تواجده في تركيا، مع ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية، لبحث الأزمة الإنسانية الحاصلة في إدلب نتيجة هجمات النظام السوري.

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