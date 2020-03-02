بعد فتح تركيا الحدود للاجئين.. ميركل: نحتاج إلى منطقة آمنة في إدلب

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن منطقة إدلب السورية تحتاج إلى وقف إطلاق نار وتأسيس منطقة آمنة تستوعب النازحين.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي ببرلين، "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار، فنحن بحاجة إلى منطقة آمنة لمئات الآلاف من النازحين السوريين الموجودين على حدود تركيا".

وأضافت أن تركيا تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري ومليون أفغاني وإيراني، وهي تواجه تحديا صعبا بسبب ما تشهده إدلب.

وأشارت إلى أنها تناولت خلال مباحثاتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان، قضية المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وتقديم مساعدة إضافية إلى تركيا.

وأضافت "الرئيس التركي يعتقد أنه لم يتلق الدعم الكافي (من أوروبا)".

ولفتت إلى أنها "تتفهم تطلع الحكومة التركية والرئيس أردوغان للحصول على قدر أكبر من العون من أوروبا