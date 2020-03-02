على خلفية فتح الحدود.. بلغاريا تسعى للتوسط بين تركيا والاتحاد الأوروبي

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم برئيس الوزراء البلغاري للتباحث حول تدهور الأوضاع في إدلب وقضية تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، على ما أعلنت الحكومة البلغارية الأحد.

وسيجتمع الزعيمان خلال "عشاء عمل" في أنقرة، وفق بيان أصدرته صوفيا.

وسيكون رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف أول مسؤول أوروبي يلتقي الرئيس التركي منذ تصاعد الأعمال العسكرية خلال الأيام الأخيرة في إدلب بشمال غرب سوريا مع استمرار النظام السوري في حملته الدموية على قرى وبلدات المنطقة.

ويثير تدهور الوضع قلق القادة الأوروبيين منذ إعلان أنقرة أنها "ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين الآن" وهو ما أدى إلى تدفق هؤلاء على الحدود اليونانية.

وتحضيرا لزيارته التي يبدو أنها للقيام بوساطة، قال بوريسوف إنه تحادث الأحد مع رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمستشار النمسوي سيباستيان كورتز ورئيس الحكومة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ويريد رئيس الوزراء البلغاري أن يناقش مع الرئيس التركي "الإجراءات التي ستساهم في حل الأزمة في سوريا ووقف ضغوط الهجرة على المنطقة".

وفي وقت يتدفق آلاف المهاجرين هذا الأسبوع من تركيا إلى الحدود اليوناني أوقفت الشرطة اليونانية عددا كبيرا منهم، لم تشهد الحدود البلغارية أي تحركات مماثلة.

وتقيم بلغاريا علاقات دبلوماسية واقتصادية مميزة مع جارتها التركية.

وتتشارك الدولتان أكثر من 250 كيلومترا من الحدود التي أقامت صوفيا عليها سياجا منذ العام 2016 منعا لدخول المهاجرين.