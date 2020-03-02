مساجد تركيا تصدح بتلاوة القرآن والدعاء للسلام ولنصرة الجيش

ضجت مساجد تركيا، الاثنين، بتلاوة سورة الفتح قبيل صلاة الفجر، على نية حفظ أفراد الجيش التركي والنصر في عملية "درع الربيع" التي تجريها تركيا في محافظة إدلب السورية رداً على خروقات نظام الأسد لاتفاقيات أستانة وسوتشي.

وفي مسجد أبو أيوب الأنصاري بمدينة إسطنبول، شارك مئات المصلين في تلاوة سورة الفتح، قبيل أداء صلاة الفجر، راجين من الله السلام والتوفيق لأفراد الجيش التركي في مهمتهم.

وكذلك شهدت مساجد الولايات التركية قاطبةً، تلاوة السورة المباركة صباحاً.

وتضرع المصلون بالدعاء إلى الله عز وجل، لنصرة الجيش التركي وصون الجنود الأتراك وتكليل جهودهم ومساعيهم بالنجاح.

وفي العاصمة أنقرة، حضر صلاة الفجر في مسجد الحاج بيرم، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ووزير الداخلية سليمان صويلو والعدل عبد الحميد غل ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي التي أدت إلى استشهاد 33 جنديًا.