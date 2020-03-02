وزير الدفاع التركي: "درع الربيع" متواصلة بنجاح وحيدنا 2257 من عناصر النظام السوري

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن عملية درع الربيع التي أطلقها الجيش التركي في إدلب تسير بنجاح وفق الخطة الموضوعة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها، الاثنين، لدى تفقده مع رئيس أركان وقادة الجيش التركي، مركز إدارة عمليات "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

وأعلن أقار في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، تحييد 2257 من عناصر النظام السوري إضافة إلى تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي.

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية ردت وسترد بالمثل وبشكل أقوى على جميع الاعتداءات.

أضاف أن القوات المسلحة التركية تقوم بكفاح هام وكبير من خلال عملية "درع الربيع"، مؤكداً عزمهم على كسب هذا الكفاح وإتمام هذه المهمة.

وتابع: "نبذل جهوداً كبيرة من أجل إحقاق الحق، والقانون ليس من أجلنا فقط، بل من أجل إخوتنا السوريين، ورخائهم، واستقرارهم وأمنهم. كما أننا نحرص على إيفاء مسؤولياتنا الإنسانية أيضاً، فضلاً عن العسكرية."

وتقدّم أكار بتعازيه لشهداء الجيش التركي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين منهم.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية عسكرية، باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، وأدى إلى استشهاد 33 جنديًا.