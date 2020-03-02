وزير الخارجية البريطاني يزور تركيا الثلاثاء لإظهار دعم بلاده لتحركات أنقرة في إدلب

يزور وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، تركيا، الثلاثاء، لإظهار دعم بلاده لأنقرة في كفاحها ضد هجمات النظام السورية، وجهودها الهادفة إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الاثنين، إنّ "راب سيجري مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، وعلى جدول أعماله بحث الأوضاع في سوريا".

وأوضحت أن راب خلال زيارته لأنقرة الثلاثاء سيظهر دعم بلاده الحازم لجهود تركيا في مفاوضات وقف إطلاق نار عاجل ودائم في سوريا.

وأضافت أن الوزير البريطاني سيجدد التأكيد على "الصداقة الوثيقة مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسيظهر التضامن مع أنقرة في كفاحها ضد الهجمات الطائشة" للنظام السوري في محافظة إدلب.

ونوهت بالسخاء الكبير الذي أظهرته تركيا باستقبالها ملايين اللاجئين السوريين.

ولفتت الوزارة إلى أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل مكافحة المأساة الإنسانية التي ظهرت في إدلب بفعل "الهجوم الوحشي وغير المتكافئ" من قبل النظام السوري وداعمته روسيا.

وأكدت الخارجية البريطانية أن تركيا تواجه إحدى أكبر وأصعب التحديات على حدودها بسبب استمرار النظام السوري وروسيا "في زيادة العنف".

وتواصل تركيا تنفيذ عملية عسكرية، باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية في 27 فبراير/ شباط الماضي، والذي أدى إلى استشهاد 34 جنديًا.