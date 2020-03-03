أردوغان وعمران خان يبحثان التطورات في سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الوضع في سوريا على رأسه محافظة إدلب

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وعمران خان، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا الوضع في سوريا على رأسه إدلب ومسألة اللاجئين والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد عمران خان، خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل لتركيا فيما يخص إدلب ومسألة اللاجئين.

وباشرت تركيا تنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جنديا.