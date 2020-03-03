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الجيش التركي يحيّد 327 من عناصر النظام السوري خلال 24 ساعة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.03.2020 14:35
آخر تحديث في 03.03.2020 15:10
مشاهد من طائرة مسيرة تركية توضح لحظة استهداف أهداف تابعة للنظام السوري في إدلب مشاهد من طائرة مسيرة تركية توضح لحظة استهداف أهداف تابعة للنظام السوري في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 327 عنصرًا للنظام السوري خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في إطار عملية درع الربيع، في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أوضح فيه أن عملية درع الربيع، تواصلت بنجاح طوال ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وأضاف البيان، "في الساعات الـ 24 الأخيرة، تم إسقاط مقاتلة وطائرة بدون طيار وتدمير 6 دبابات و5 مدفعيات ومنصتي دفاع جوي، و3 عربات مدرعة، و5 عربات بيك آب، و6 مركبات عسكرية ومستودع ذخيرة، وتحييد 327 عنصر للنظام".

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.

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