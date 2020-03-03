الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يزور تركيا

يزور تركيا اليوم الثلاثاء وفد أوروبي لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وبخاصة أزمة المهاجرين.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية التركية، أن الوفد الزائر يضم كلا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش.

وأضاف البيان، أن زيارة الوفد الأوروبي تستمر يومين، لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وآخر تطورات محافظة إدلب السورية وأزمة المهاجرين.

وأمس الاثنين، وصل وفد أمريكي رفيع إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

وضم الوفد الأمريكي مبعوث ترامب الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت.

فيما تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان حتى صباح الثلاثاء، 130 ألفاً.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر "اعتبارا من الساعة 09.15 من صباح الثلاثاء، وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألف و469 مهاجرا".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءا من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.



بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الاثنين، إن أنقرة تواصل منح الحماية المؤقتة للسوريين الراغبين بالبقاء، لكنها لن تمنع من يرغب بمغادرة البلاد.

فيما تواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.