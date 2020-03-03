تركيا.. تحييد 9 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

حيد سلاح الجو التركي، 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية شمالي العراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها بموقع تويتر، الثلاثاء، أن 9 إرهابيين من "بي كا كا" الانفصالية تم تحييدهم عبر عملية جوية في منطقة قنديل شمالي العراق.

وأكدت الوزارة استمرار العمليات في المنطقة بكل حزم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.