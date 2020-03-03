تشاوش أوغلو: لا يمكن لأحد أن يجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أنه لا يمكن لأي دولة أن تجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين على أراضيها.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، دومينيك راب في العاصمة أنقرة، أكد أن بلاده تحترم رغبة اللاجئين بالذهاب إلى دولة ثالثة.

وقال تشاوش أوغلو حول تدفق المهاجرين إلى أوروبا، لسنا في وضعٍ يسمحُ بإيقافهم، مُجددًا تأكيده بأن بلاده ليس بإمكانها تحمل موجة جديدة من اللاجئين.

ولفت إلى أن تركيا طلبت مرارا من المجتمع الدولي التعاون في مسألة اللاجئين، إلا أنها تجاهلت طلبات بلاده.

وذكّر تشاوش أوغلو بالقيم الأوروبية في تأمين الحماية الدولية للاجئين، قائلاً "إن تركيا تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وستواصل ذلك".

وأردف: "ينبغي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي احترام القيم المشتركة لأوروبا والإنسانية".