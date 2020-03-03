وزير الخارجية التركي: الاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بتعهداته

قال وزير الخارجية التركي، الاثنين إن الاتحاد الأوروبي لم يسدد القسم الأكبر من المبالغ التي وعد بها لأجل للاجئين السوريين في تركيا.

وكان مولود تشاوش أوغلو يرد على تغريدة لنظيره الألماني هايكو ماس Heiko Maas.

وتساءل تشاوش أوغلو عن الوعود التي أوفى بها الاتحاد الأوروبي قائلاً: "الاتحاد الأوروبي لم يدفع حتى نصف الـ 6 مليارات يورو التي وعد أنقرة بها للسوريين. لم يفِ بالقبول الطوعي الإنساني للاجئين كما لم يدعم خطة تركيا للمناطق الآمنة" في سوريا.

وقال إن تركيا لا يمكنها استخدام القوة لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في المغادرة: "لقد أغلق الاتحاد الأوروبي أعينه لسنوات. ألم يحن الوقت لتحمل المسؤولية؟"

منتقداً موقف ماس، قال تشاوش أوغلو من المرجح أن يصدق تحذير ماس إذا ما قام بتحذير اليونان من تعاملها القاسي مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقال "حالياً، هم يقتلون المهاجرين على حدودهم".

وتستخدم اليونان القوة المفرطة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين والضعفاء لمنعهم من دخول البلاد، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص البلاستيكي والرصاصي الحي.

ويوم الاثنين، قُتل مهاجر سوري على أيدي القوات اليونانية وأصيب عدد آخر بجراح.

وقال ماس يوم الاثنين على حسابه على تويتر "نتفهم العبء الواقع على تركيا. ومع ذلك، يتعين على تركيا مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يساهم في تقديم الرعاية الكريمة للاجئين. لا يمكننا السماح لهم بأن يصبحوا لعبة جيوسياسية".

وقد أبرم الاتحاد الأوروبي وتركيا صفقة بشأن اللاجئين عام 2016 تعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم 6 مليارات يورو كمساعدة مالية تستخدمها الحكومة التركية لتمويل مشاريع للاجئين السوريين فيما تقوم تركيا بمنع المهاجرين غير الشرعيين من التوجه إلى أوروبا.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يدفع سوى نصف المبلغ المتفق عليه وتتهمه أنقرة بالفشل في الوفاء بالوعود الأخرى للاتفاقية بما في ذلك القبول الإنساني الطوعي وتحرير التأشيرات للمواطنين الأتراك المتوجهين إلى أوروبا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال يوم الاثنين "لقد انتهى زمن التضحيات من جانب واحد".

فيما تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان حتى صباح الثلاثاء، 130 ألفاً.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر "اعتبارا من الساعة 09.15 من صباح الثلاثاء، وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألف و469 مهاجرا".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءا من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.