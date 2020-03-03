وفد أمريكي في هطاي للاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين

قام المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري ومندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الثلاثاء، بزيارة ولاية هطاي في جنوب تركيا للاطلاع على سير عمليات توزيع المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين الفارين من محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

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وأفاد مراسل الأناضول، أن الوفد الأمريكي زار المركز اللوجستي التابع للأمم المتحدة في قضاء "ريحانلي" واطلع على معلومات حول عمل المركز من قبل مارك لوكوك، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ورافق الوفد الأمريكي ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينرلي أوغلو.

وأشارت كرافت، في تصريح لها، إلى أهمية تسليم المساعدات الإنسانية في هذا الوضع للنازحين السوريين، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت أن بلادها خصصت 180 مليون دولار كمساعدات إضافية للسوريين، داعية الدول الأخرى لزيادة مساعداتها.

وحملت كرافت، نظام الأسد مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا مشددة على ضرورة إيقاف روسيا والنظام هجماتهم الوحشية.

وأعربت عن امتنانها لتركيا لتحملها العبء الأكبر في تلبية احتياجات السوريين.

والاثنين، وصل الوفد الأمريكي إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

فيما تواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.

والإثنين، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، تحييد 2557 عنصرا للنظام السوري في إطار عملية "درع الربيع"، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي، و16 مضاد طيران، و77 عربة مدرعة، و9 مستودعات ذخيرة.