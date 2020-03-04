أردوغان يدعو اليونان وكل أوروبا إلى احترام اللاجئيين القادمين إليها

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جميع الدول الأوروبية وفي مقدمتها اليونان إلى احترام اللاجئين القادمين إليها، بشكل يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا لن تسمح أن تذهب دماء شهدائها هدرا.

وأضاف أن نظام الأسد فقد حتى اليوم (منذ انطلاق درع الربيع) أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره.

وأكد بالقول : "أثبتنا خلال عملياتنا الأخيرة بأن تركيا ليست دولة لا تعرف كيف تحارب، بل هي دولة لا تريد الحرب".

وتابع أردوغان: "لن نترك الشعب السوري المظلوم وحيداً".

وبخصوص اللاجئين قال أردوغان: "عقب الهجوم الذي أدى إلى استشهاد 36 من جنودنا فتحنا الأبواب أمام المهاجرين الراغبين بالذهاب إلى أوروبا وهذا يتوافق مع القانون الدولي".

وأكد أردوغان أن على اليونان التي تستخدم كافة الوسائل لمنع دخول اللاجئين إلى أراضيها، ألّا تنسى أنها قد تحتاج إلى الرحمة يوما ما.

وأردف : "ندعو جميع الدول الأوروبية وفي مقدمتها اليونان إلى التعامل باحترام مع اللاجئين القادمين إليهم وبما يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وخلال عرضه صورة من صحيفة "القدس هنا" للاجئين يونانيين بسوريا إبان الاحتلال النازي لبلادهم، قال أردوغان: "ربما يكون أحد الأطفال الظاهرين في الصورة جد أو جدة رئيس الوزراء اليوناني".