مكتب الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يشدد على التعاون مع أنقرة

شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يتعاون الاتحاد مع أنقرة لتجاوز الصعوبات المشتركة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها جوزيب بوريل، الثلاثاء، على حسابه الشخصي على "تويتر"، عقب زيارة رسمية أجراها لأنقرة، والتقى خلالها عددًا من المسؤولين الأتراك.

وقال بوريل في تغريدته "الضغط والأعمال أحادية الجانب ليست حلًا، يجب أن نعمل معًا يدًا بيد كي يتسنى لنا التغلب على الصعوبات المشتركة تحقيقًا لمنفعة تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأوضح أنه خلال زيارته لتركيا التقى وزير الداخلية، سليمان صويلو، وتناول معه الأوضاع الخاصة باللاجئين والمهاجرين على الحدود التركية.

كما بيّن أن لقائه بوزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، شهد تأكيدًا من الطرفين على خطورة الأوضاع بإدلب شمال غربي سوريا، مشددًا على ضرورة إجراء لقاءات متعددة الأطراف مع تركيا لخفض التوتر وتحقيق الأمن.

وأرفق المسؤول الأوروبي تغريدته بصورتين من لقائيه بالوزيرين صويلو وأقار.

وجاءت زيارة بوريل لأنقرة على خلفية بدء تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، اعتبارًا من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن بلاده لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.