تشاوش أوغلو يدعو أوروبا لتقاسم المسؤوليات فيما يخص المهاجرين

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم المسؤوليات فيما يخص المهاجرين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب لقائه وفداً أوروبياً برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه أوضح لبوريل أن الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته مع أنقرة، مبيناً أن الأخيرة لن تستطيع بعد الآن تحمّل هذا الحمل لوحدها.

وتابع: "حان الوقت لكي يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليات".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداء من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن في تغريدة على تويتر، أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية من ولاية أدرنة إلى اليونان بلغ 135 ألفا و844 مهاجرا حتى الساعة 09:00 من صباح الأربعاء.