فؤاد أوقطاي يلتقي وفدا أوروبيا برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد

استقبل نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، وفداً أوروبياً برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

اللقاء الذي انعقد في قصر "تشانقايا" بالعاصمة أنقرة، استغرق ساعة واحدة، تباحث خلاله الجانبان التطورات في سوريا، والأزمة الإنسانية في إدلب ومسألة اللاجئين.

كما تخلل اللقاء، مناقشة الجانبين ملفات المهاجرين، وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الدول الأوروبية، وإحياء اتفاقية الاتحاد الجمركي، ومباحثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أوقطاي خلال اللقاء على ضرورة إيفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 مارس/آذار 2016.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، نائب وزير الخارجية، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، فاروق قايمقجي، والمدير العام لشؤون الاتحاد الأوروبي لدى الخارجية التركية، السفيرة باشاق تورك أوغلو، والمدير العام لإدارة الهجرة التركية، عبد الله أياز، إلى جانب مسؤولين أوروبيين.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.