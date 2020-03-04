الدفاع التركية: تحييد أكثر من 3 آلاف عنصر للنظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع في إدلب

كشفت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن حصيلة عملية درع الربيع ضد قوات نظام الأسد، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت الدفاع التركية على لسان المسؤول الإعلامي والعلاقات العامة لديها، أن قواتها قامت بتحييد 3 آلاف و138 عنصراً للنظام السوري، منذ بدء العملية.

كما أكدت الوزارة إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات بدون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع.

وأشار المسؤول التركي إلى استشهاد جنديين تركيين، وإصابة 6 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة استهدافهم من قبل قوات النظام، مبيناً أن جميع الأهداف التي تم تحديدها عقب استهداف الجنود، دمرت بالكامل.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.