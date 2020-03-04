وزير الدفاع التركي: أردوغان سيعرض على بوتين أهداف تركيا في إدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الخميس، مطالب تركيا وأهدافها ومقترحاتها بشأن الأوضاع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح أقار في تصريح للصحفيين بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، أن هدف بلاده هو إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية.

وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة مع روسيا بشأن إدلب، تواجه مشاكل عدة، وأن الرئيس أردوغان سيبحث مع بوتين سبل إنهاء تلك المشاكل.

وأكد أن تركيا تسعى جاهدة من أجل إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأردف قائلا: "فعالياتنا في إطار عملية درع الربيع تسير وفقاً للخطة المرسومة، وجنودنا يؤدون المهام الموكلة إليهم ببسالة".

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.