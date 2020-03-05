أردوغان يتوجه إلى موسكو على رأس وفد رفيع لبحث الوضع في إدلب

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأقلعت طائرة الرئاسة التركية من مطار أسن بوغا الدولي في العاصمة أنقرة، وكان في توديع الرئيس كل من نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي أنقرة واصب شاهين، ومدير أمن العاصمة ثروت يلماز، ومسؤولين آخرين.

ويرافق أردوغان في زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والمالية براءت ألبيرق، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك، ونائب رئيس الحزب العدالة والتنمية ماهر أونال.