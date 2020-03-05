الصومال.. الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة مشاة من مركز التدريب التركي

أتمت الدفعة الرابعة من قوات فرقة المشاة الصومالية تدريبها وتخرجت اليوم من مركز التدريب العسكري التركي في العاصمة مقديشو.

وشهد حفل التخريج مشاركة وزير الدفاع الصومالي حسن علي محمد، وقائد القوات المسلحة الصومالية الجنرال يوسف ادوى راغي، والسفير التركي لدى الصومال غالب يلماز، ونائب رئيس مركز التدريب العسكري التركي الجنرال سنان أيدمير إلى جانب مسؤولين وأولياء الأمور، بحسب مراسل الأناضول.

وفي كلمة في الحفل، قال وزير الدفاع الصومالي حسن علي محمد، إن مركز التدريب العسكري الصومالي التركي، ساهم كثيرا في إعادة تأهيل القوات المسلحة، التي تسعى إلى دحر الإرهابيين، وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وأضاف الوزير، إن "الدفعات السابقة حققت نجاحات ملموسة في ميادين القتال، ونأمل أن تشكل هذه الدفعة إضافة قوية للإنجازات التي تحققها القوات المسلحة".

وتتكون الدفعة من نحو 411 جنديا، وتلقت تدريباتها الأولى في المركز، ثم أكملت تدريباتها في تركيا لتعود في منتصف فبراير/شباط الماضي إلى الصومال.

من جهته، قال نائب رئيس مركز التدريب العسكري العقيد سنان أيدمير إن تركيا عازمة على تأهيل القوات المسلحة الصومالية، لتمكينها من استعادة استقرار بلادها، وهذا من منطلق التعاون بين البلدين.

وأضاف أيدمير، أن الدفعة المكونة من 411 ستنضم للقوات المسلحة الصومالية، داعيا أفرادها إلى أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص.

ومنذ تأسيس مركز التدريب العسكري التركي باتفاقية بين البلدين في نهاية سبتمبر 2017، تخرّج منه مئات الضباط والجنود، ساهموا في استعادة الجيش الصومالي عافيته بعد ثلاثة عقود من انهيار الحكومة المركزية.