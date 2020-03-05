انتهاء قمة أردوغان وبوتين بعد مباحثات استمرت 3 ساعات

انتهى اللقاء الثنائي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعاصمة موسكو، الخميس.

وانعقد الاجتماع بين الزعيمين في قصر الكرملين، واستغرق قرابة ساعتين ونصف الساعة.

و فور انتهاء الاجتماع الثنائي انطلق اجتماع آخر على مستوى وفود البلدين ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب انتهاء الاجتماع على مستوى الوفود.

يأتي لقاء أردوغان وبوتين لبحث المستجدات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا الأسبوع الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".