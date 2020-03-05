بومبيو: ندرس أفضل الخيارات لدعم تركيا في إدلب ونؤيد عودة الأسد إلى حدود سوتشي

وقال بومبيو للصحفيين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن: نعتقد اعتقادا راسخا أن لتركيا، شريكتنا في حلف الناتو، كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الخطر الذي يخلقه (رئيس النظام السوري بشار) الأسد والروس والإيرانيين داخل سوريا".

وأضاف أن "مئات الآلاف من السوريين من جميع المعتقدات، لكن غالبيتهم من المسلمين، يتعرضون للأذى بسبب ما يفعله نظام الأسد والروس والإيرانيين داخل إدلب. لقد طلبت الحكومة التركية منا بعضا من الأشياء، ونقوم نحن بدورنا بتقييم جميع تلك الطلبات".

ولفت الوزير الأمريكي أيضا إلى وجود فرق من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأمريكية يعملون على تحديد "أفضل السبل" للحد من العنف "ووقف الازمة الإنسانية الهائلة التي ما زالت مستمرة" في إدلب.

وأكد أيضا على أن "مطلب الولايات المتحدة هو العودة لحدود اتفاقات سوتشي في شمالي سوريا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" العسكرية ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".