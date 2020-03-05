تركيا وروسيا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب

أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من منتصف الليلة، ضمن اتفاق أشمل.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في موسكو، عقب انتهاء المباحثات، أن تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام التهديد الذي تشكله هجمات نظام الأسد على المدنيين في إدلب.

وتعهد الرئيس التركي بأن تقوم أنقرة بالرد بكل قوتها على أي هجوم يشنه نظام الأسد خلال الهدنة المعلنة.

من جهته، اعتبر بوتين أن الوثيقة المشتركة "ستساهم في إحلال وقف إطلاق النار في إدلب وتحقيق تقدم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية".

وتلا خلال المؤتمر الصحفي المشترك وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود تشاوش أوغلو نص الوثيقة التي توصل لها الطرفان.

وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإنه سيتم إيقاف جميع الأنشطة العسكرية في منطقة إدلب اعتباراً من 6 آذار/ مارس عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي.

كما سيتم إنشاء منطقة أمنة بعمق 6 كم شمال الطريق السريع M4 و6 كم جنوبه، حيث سيتم الاتفاق على معايير محددة لآلية عمل المنطقة الأمنة بين وزارتي الدفاع التركية والروسية في غضون 7 أيام.

وستبدأ الدوريات التركية الروسية المشتركة في 15 آذار/ مارس على طريق M4.