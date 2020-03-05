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"درع الربيع".. تحييد 184 عنصرًا من النظام السوري خلال 24 ساعة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.03.2020 11:26
آخر تحديث في 05.03.2020 11:29
درع الربيع.. تحييد 184 عنصرًا من النظام السوري خلال 24 ساعة

أعلنت تركيا تحييد 184 عنصرًا من قوات نظام الأسد وتدمير عدد كبير من الآليات، خلال 24 ساعة الأخيرة من عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الخميس.

وقالت الوزارة إن العملية العسكرية تواصلت بنجاح من البر والجو طيلة الليلة الماضية.

وأشارت إلى تدمير 4 دبابات و5 مدافع وراجمات صواريخ و3 مضادات للدبابات و8 عربات عسكرية وعربتي دوشكا ومدرعتين، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأطلقت تركيا عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي.

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