صحيفة فرنسية تشيد بقدرات تركيا في الصناعات الدفاعية وبخاصة المسيّرات

أشادت صحيفة لوبينيون الفرنسية بما حققته تركيا من تقدم ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال الصناعات الدفاعية، وبتفوقها على فرنسا في مجال تطوير وصناعة الطائرات المسيرة المسلحة.

ولفتت الصحيفة الفرنسية في خبرها إلى أن تركيا أطلقت عملية درع الربيع بهدف منع نظام الأسد من السيطرة على إدلب.

وأشارت إلى أن الجيش التركي ينفذ العملية كما تفعل الجيوش الحديثة وبمعايير حلف شمال الأطلسي، فهو يتدخل بالدرجة الأولى جواً وعن بعد إضافة إلى قوات خاصة على الأرض إلى جانب حلفائه من الجيش السوري الوطني.

وقالت الصحيفة: "منذ أسبوع، والطائرات المسيرة المسلحة التركية تثبت كفاءتها بشكل بارز في العملية".

وأردفتا: "طورت تركيا قدرتها الإنتاجية في مجال الصناعيات الدفاعية بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد تجاوزت دولا مثل فرنسا بشكل واضح في هذا القطاع".

ولفتت إلى أن الطائرات المسيرة المسلحة التركية أصغر حجما من نظيرتها الفرنسية، لكنها في الوقت ذاته أقل تكلفة وأكثر فعالية.

وأوضحت أن الصناعات الدفاعية التركية تعمل بكامل طاقتها لتطوير وصناعة طائرات مسيرة ذات أداء أقوى مقارنة بالنماذج السابقة.

وأكدت على أن الجيش التركي أثبت قدرته على تنفيذ عمليات عسكرية دون الحاجة لتلقي المساندة من أحد، بفضل قدراته المتطورة في مجال الحروب الإلكترونية.