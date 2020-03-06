أردوغان في اتصال مع ميركل: اتفاق إدلب يضمن حماية المدنيين وأمن جنودنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ضمنت حماية المدنيين الأبرياء وأمن الجنود الأتراك عبر اتفاق وقف إطلاق النار حول إدلب الذي تم التوصل إليه مع روسيا الخميس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأبلغ الرئيس التركي ميركل أن اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي "لا تطبق"، داعيا إلى ضرورة "إعادة النظر فيها".

وحول المأساة الإنسانية التي تجري على الحدود اليونانية، قال أردوغان إن أثينا "تنتهك القانون الدولي بإعلانها عدم الأخذ بالاعتبار معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف".

يشار أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/ آذار 2016 بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.