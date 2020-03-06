الرئيس التركي يعرب عن أمله في التوصل مع بوتين إلى حل قريب في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ خطوات إيجابية بخصوص مرتزقة واغنر الروس في ليبيا.

جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين، أثناء عودته بالطائرة، من العاصمة الروسية موسكو.

وأفاد أردوغان قائلا: "ننتظر حل الأمور في ليبيا على غرار الخطوة التي أقدمنا عليها أمس مع بوتين (حول إدلب)".

وأردف: "أعتقد أنّ بوتين سيقدم على خطوات إيجابية بخصوص واغنر".

والخميس، عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.

وقد أعلن الرئيسان توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من منتصف الليلة، ضمن اتفاق أشمل.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في موسكو، عقب انتهاء المباحثات، أن تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام التهديد الذي تشكله هجمات نظام الأسد على المدنيين في إدلب.

وتعهد الرئيس التركي بأن تقوم أنقرة بالرد بكل قوتها على أي هجوم يشنه نظام الأسد خلال الهدنة المعلنة.

من جهته، اعتبر بوتين أن الوثيقة المشتركة "ستساهم في إحلال وقف إطلاق النار في إدلب وتحقيق تقدم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية".