تركيا تستنكر منح بلدية إيطالية "المواطنة الفخرية" للإرهابي "أوجلان"

استنكرت وزارة الخارجية التركية، قيام بلدية بلدة فوسالتو الإيطالية (جنوب شرق روما) بمنح "المواطنة الفخرية" لزعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، عبد الله أوجلان.

وقالت الخارجية في بيان، الجمعة، إن منح أوجلان هذه الصفة "تطور يبعث على الخجل، ويتجاهل الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية التي ارتكبها هذا القاتل".

ولفتت الخارجية إلى السجل الحافل بالجرائم لـ "أوجلان" المسؤول عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وبينها الاتجار بالمخدرات والبشر، وغسيل الأموال، واختطاف أطفال وغيرها.

وشددت على أنه لا طائل من محاولات شرعنة "بي كا كا" المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وزعيمها.

وأكدت على أن هذه المحاولات تتعارض كليا مع روح التعاون الدولي في محاربة الإرهاب.

وجددت الخارجية تطلع تركيا من السلطات الإيطالية، إلى إبداء التعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ التدابير اللازمة حيال مثل هذه الخطوات التي تتخذها بعض البلديات في إيطاليا.

يشار إلى أن أوجلان يقضي عقوبة السجن المؤبد في جزيرة إيمرالي ببحر مرمرة شمال غربي تركيا.