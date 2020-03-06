واشنطن تعرقل مشروع بيان روسي بمجلس الأمن يدعم اتفاق موسكو وأنقرة حول إدلب

عرقلت الولايات المتحدة، الجمعة، تبني مجلس الأمن الدولي مشروع بيان روسي يدعم الاتفاق بين موسكو وأنقرة على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية، حسبما ذكر دبلوماسيون بعد اجتماع مغلق.

وأفاد الدبلوماسيون أنه عندما طلب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا من شركائه الـ14 في مجلس الأمن تبني إعلان مشترك بشأن الاتفاق الروسي التركي، قالت واشنطن "إنه لأمر سابق لأوانه".

وقال السفير الروسي بعد الاجتماع أمام صحافيين أن "دول عدة رحّبت" باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا وتركيا الخميس. وأضاف "كنا نريد إعلاناً لكن بسبب موقف احد الوفود، لم يكن ذلك ممكناً".

من جهتها، صرّحت السفيرة البريطانية كارن بيرس أن "هناك الكثير من الأسئلة حول طريقة تطبيق الاتفاق فعلياً ومن الجهة التي ستتحكم به".

وتابعت "من سيسطر على ما سيحدث في غرب حلب والأمر الأهم هل الحكومة السورية صادقت رسمياً" على الاتفاق الروسي التركي و"هل ستطبّق ترتيبات وقف إطلاق النار؟".

وقال نظيرها الألماني كريستوف هويسغن "نحن قلقون إزاء ملايين الأشخاص الذي يعانون هناك ونريد أن نرى وقف إطلاق النار هذا يصل إلى مناطق آمنة يمكن للناس أن يعودوا إليها ويعيشوا فيها". وأضاف "سنرى ما إذا كان ذلك سيطبق".

وتقدّر الأمم المتحدة عدد سكان منطقة إدلب (غرب) بحوالى ثلاثة ملايين شخص، بينهم مليون طفل. ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، نزح داخل المحافظة حوالى مليون شخص جراء المعارك.