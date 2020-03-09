أردوغان: نرغب بعلاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن رغبة بلاده في نقل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة أفضل.

جاء ذلك أثناء خطاب ألقاه أمام أفراد من الجالية التركية في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل لقائه بعدد من المسؤولين الأوروبيين.

وأفاد أردوغان: "نرغب في نقل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة أفضل عبر اللقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية".

وأضاف مخاطبا الجالية التركية: "أنتم أيادينا وأرجلنا وعيوننا وآذاننا في أوروبا، نتمنى أن نكون دائما شعبا واحدا وعلما واحدا ووطنا واحدا ودولة واحدةً، من أجل ذلك سنكون موحدين".

من ناحية أخرى، دعا أردوغان الجالية التركية، إلى الحذر واتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع: "نحذر لأن المئات من الأشخاص يموتون جراء الفيروس في العالم، نتمنى أن تتحرر الإنسانية من هذه الكارثة في أقرب وقت".