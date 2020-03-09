أردوغان يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وانعقد اللقاء الثلاثي في مبنى المجلس الأوروبي ببروكسل، بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وشارك في اللقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنهم بحثوا مع الرئيس أردوغان كيفية استكمال نواقص تفاهم 18 مارس 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

وفي وقت سابق الإثنين، التقى أردوغان، مع ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في مقر الممثلية التركية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بعيدا عن عدسات الصحفيين.

ووصل الرئيس أردوغان، الإثنين، العاصمة البلجيكية، لبحث ملفات إقليمية مع مسؤولين أوروبيين.