الاتحاد الأوروبي: علينا دعم تركيا واليونان معاً

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم تركيا واليونان معاً، إزاء ما يتحملانه من أعباء فيما يخص المهاجرين.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مؤتمر صحفي عقدتها بمناسبة مرور 100 يوم على توليها رئاسة المفوضية الأوروبية.

وأشارت إلى أن طالبي اللجوء على الحدود التركية اليونانية، بحاجة إلى مساعدة، داعية إلى تخفيف الضغط الموجود هناك عبر دعم كلّ من أنقرة وأثينا معاً.

وأوضحت أنه ستتم مناقشة الأمر، خلال اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومسؤولين أوروبيين أبرزهم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل.

وفي سياق آخر، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن بلداناً أوروبية مثل فرنسا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وفنلندا وألمانيا، قبلت استقبال الأطفال اللاجئين ممن لا يوجد مرافقين لهم.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة عمل لبحث ملفي إدلب واللاجئين مع مسؤولين أوروبيين.