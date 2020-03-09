الجيش التركي يحيد 13 إرهابياً من بي كا كا/ ي ب ك في منطقة درع الفرات شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 13 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية، الإثنين، على تويتر.

وأوضحت الوزارة أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا يستعدون لشن عملية إرهابية ضد القوات التركية المتواجدة في منطقة درع الفرات، انطلاقا من منطقة تل رفعت التابعة لمحافظة حلب السورية.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".