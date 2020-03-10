أردوغان: ننتظر رداً إيجابياً من الناتو على طلباتنا المقدمة في 28 فبراير

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديثه للصحفيين على متن طائرة العودة من بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنتظر رداً "إيجابياً" من حلف شمال الأطلسي على طلباتها في اجتماعه المقرر غداً الأربعاء.

وأوضح أردوغان، تعليقاً على لقائه بأمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن "تركيا طلبت اجتماعا طارئاً للحلف في 28 شباط/ فبراير الماضي، وقدمت خلال الاجتماع مطالبها بشأن التدابير المطلوبة لحماية أمنها، وننتظر أن تخرج نتيجة إيجابية من اجتماع الناتو في 11 آذار/ مارس".

وحول مسألة منظومة الدفاع الروسية إس-400، كشف أردوغان عن "ليونة إلى حد كبير" في هذا الصدد، مشيراً إلى أن أمين عام الناتو يرجح موقف تركيا من الخلاف الناشب مع الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس التركي أن الولايات المتحدة "طلبت عدم استخدام الـ إس-400، لكن القرار في ذلك نحن من سيتخذه".