أردوغان يرجح عقد قمة في تركيا مع ماكرون وميركل بمشاركة محتملة لجونسون

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن عقد قمة ثلاثية في تركيا الثلاثاء القادم، تضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأشار أردوغان، في تصريحاته للصحفيين على متن طائرة العودة من بروكسل، التي التقى فيها قادة الاتحاد الأوروبي، أنه من المحتمل أيضاً مشاركة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في القمة لكنه لم يؤكد حضوره بعد.

وحول نتائج مباحثاته في بروكسل، أكد الرئيس التركي أن كلاً من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سيقومان بالعمل على البنود السياسية والتقنية للتعاون بين تركيا والاتحاد بشأن مراجعة اتفاقية الهجرة.

وقال أردوغان: "قدمنا طلباتنا (...) ننتظر أن تؤدي القمة الأوروبية في 26 آذار/ مارس إلى الانتقال لمرحلة جديدة في هذا الصدد".

وطالب أردوغان الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تؤمن فيه تركيا وقفاً لإطلاق النار في إدلب وتحمي المدنيين، أن يقوم بما يقع على عاتقه. مضيفاً أن "بإمكان كل من تركيا والاتحاد الأوروبي أن يفتحا صفحة جديدة، وقد اتخذنا خطوة بهذا الاتجاه وسنواصل ذلك".