الرئيس التركي: هدنة إدلب تسير بشكل جيد ونواصل العمل على تأسيس منطقة آمنة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استمرار بلاده بالعمل على تأسيس منطقة آمنة شمال سوريا، مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يسير على نحو جيد.

واعتبر أردوغان، في حديثه للصحفيين على متن طائرة العودة من بروكسل، أن هدنة إدلب "تسير على نحو جيد حالياً"، مشيراً إلى أن الدوريات المشتركة مع روسيا ستبدأ في 15 آذار/ مارس.

وذكر الرئيس التركي أن "نقاط المراقبة التركية تغير أماكن تمركزها".

وطالب أردوغان الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تؤمن فيه تركيا وقفاً لإطلاق النار في إدلب وتحمي المدنيين، أن يقوم بما يقع على عاتقه، مشيراً إلى أن تطبيق الهدنة والحل الدائم من مصلحة الجميع.

وأكد أن "العمل على إنشاء منطقة آمنة بعمق 25-30 كلم شمالي سوريا متواصل، حيث يجري إسكان النازحين المدنيين في هذه المنطقة".