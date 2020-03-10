وزير الخارجية التركي: اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي لا يتعلق بالمال فقط

شدد وزير الخارجية التركي، تشاوش أوغلو على أن حدود أوروبا لا تبدأ من الحدود التركية اليونانية بل من حدود تركيا الجنوبية والشرقية.

جاء ذلك في اجتماع محرري وكالة الأناضول، بالعاصمة أنقرة اليوم.

وقال تشاوش أوغلو: "اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي أكثر من مجرد تلقي المال لأجل اللاجئين، نحتاج إلى رؤية خاصة للحدود حول هذه القضية".

وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أضاف: "دخلنا مرحلة جديدة من الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بفضل الإدارة الجديدة للاتحاد"، وأن: "لا بد من تنفيذ بنود رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك وتحديث شروط اتفاقية الاتحاد الجمركي لتسهيل إيجاد حل لأزمة اللاجئين".

ودعا الوزير الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بصدق مع تركيا لحل مسألة اللاجئين مذكراً أن الاتحاد لم يقدم الدعم من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.