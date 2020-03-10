وزير الدفاع التركي ونظيره الروسي يبحثان هاتفياً تكريس الهدنة في إدلب

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، سبل تكريس وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومسألة النازحين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان، أن أقار، تبادل مع شويغو، وجهات النظر بشأن جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما، وضمان عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم.

وأكد الجانبان، ضرورة الوفاء بالمسؤوليات المنبثقة عن الاتفاقيات، ومواصلة جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

والخميس، عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب بموسكو، أعلنا فيه توصلهما إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.