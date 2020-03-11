أردوغان: هدنة إدلب بدأت تتعرض لخروقات وعلى روسيا القيام بما يلزم

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وجود خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، من قِبل النظام السوري وداعميه من الميليشيات الطائفية، ودعا روسيا لاتخاذ التدابير اللازمة مع النظام السوري لوقفها.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "بدأ وقف إطلاق النار المؤقت بإدلب يتعرض لخروقات ولو بشكل بسيط، وننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر".

وأضاف أردوغان أن موافقة تركيا على وقف إطلاق النار المؤقت، ليست بسبب عجزها عن مواجهة النظام السوري والتنظيمات الإرهابية، بل لرغبتها في إيجاد حل لأزمة إدلب، يمكن قبوله من كافة الأطراف.

وأوضح أن تركيا لن تكتفي بالرد المماثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية بسوريا، بل سترد بقوة أكبر.

وتابع قائلا: "نراقب عن كثب حشود النظام السوري وداعميه من الميليشيات قرب خط وقف إطلاق النار، وسنوجه لهم ضربات قاسية في حال مخالفتهم لوعودهم".

ولفت إلى أنه ليس واضحاً مدى التزام النظام السوري وداعميه من الميليشيات الطائفية باتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن العمليات التي أجرتها تركيا في إدلب بشكل فعلي طيلة شهر كامل وعملية "درع الربيع" التي أطلقتها هناك، كلها تعكس عزم أنقرة على منع التهديدات القائمة على الحدود التركية.

وفي معرض انتقاده لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، قال أردوغان: "هناك شخصان فقط يصفان المجموعات التي تعمل مع تركيا في سوريا بالإرهابيين، هما الأسد وقليجدار أوغلو".