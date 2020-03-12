الخارجية التركية تندد بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة للتحالف الدولي في العراق

نددت تركيا بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قرب العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الخميس.

وطالب البيان السلطات العراقية بالقبض على المتورطين بالهجوم، في أقرب وقت، وتأمين مثولهم أمام القضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات لاحقاً.

وأعرب البيان عن أمله في ألّا يؤدي الهجوم المذكور "الذي استهدف عناصر دول أجنبية تدعم العراق في مكافحتها للإرهاب وتساهم في إنشاء منظومتها الأمنية، إلى دوامة من النزاعات الجديدة التي تشكل خطراً على استقرار وأمن المنطقة."

ودعت الخارجية التركية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وتعرض معسكر التاجي شمالي بغداد، الأربعاء، إلى قصف بـ10 صواريخ، ما أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي وآخر بريطاني، فضلا عن إصابة 12 آخرين بجروح، وفق إحصائية صادرة عن "البنتاغون".