"كورونا".. تركيا تقرر تعليق الدراسة بالمدارس لمدة أسبوع اعتباراً من 16 مارس ومواصلتها بعد ذلك عن بعد

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الحكومة قررت تعليق الدراسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لمدة أسبوع اعتباراً من 16 مارس/ أذار الجاري على أن تستمر بعد ذلك عبر طرق التعليم عن بعد من المنزل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماع بالمجمع الرئاسي لمناقشة التدايبر اللازم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف قالن أنه تقرر أيضاً تعليق الدراسة بالجامعات لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 16مارس الجاري.

وأشار قالن إلى أنه تقرر إقامة المسابقات الرياضية بدون جمهور حتى نهاية أبريل.

ولفت إلى أنه تم تأجيل الزيارات الخارجية للرئيس أردوغان في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار كورونا.

وبخصوص الشخص المصاب بكورونا في تركيا أوضح قالن أن حالته الصحية جيدة ولا توجد مشاكل متعلقة بالمخالطين له الذين يخضعون للحجر الصحي

وأكد قالن أن التدابير التي اتخذتها تركيا لمواجهة كورونا أثبتت فعاليتها مقارنة بالبلدان الأخرى.