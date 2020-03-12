مباحثات بين تركيا وإيطاليا حول سبل التصدي لفيروس كورونا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصالا هاتفياً مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تباحثا خلاله في سبل الدعم والتضامن بين البلدين فيما يتعلق بتفشي فيروس "كورونا الجديد".

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتصال الهاتفي جرى الخميس بين تشاوش أوغلو ونظيره الإيطالي.

وأوضحت المصادر أن تشاوش أوغلو تقدم خلال الاتصال بالتعازي في الأشخاص الذي فقدوا حياتهم في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الخطوات التي يمكن اتخاذها بشأن الدعم والتضامن بين البلدين بسبب تفشي الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 827 والإصابات إلى 12 ألف و462 في عموم البلاد.