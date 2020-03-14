أردوغان ورئيس وزراء قبرص التركية يبحثان هاتفيا سبل مكافحة "كورونا"

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، سبل التعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم لجمهورية شمال قبرص خلال هذه الفترة.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية شمال قبرص التركية ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 5 حالات.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.